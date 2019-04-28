Премьер-лига: "Динамо" с минимальным счетом побеждает "Львов"

Киевское "Динамо" в заключительном матче 26 тура украинской Премьер-Лиги со счетом 1:0 на выезде побеждает ФК "Львов".

На 19-й минуте матча "Динамо" осталось e меньшинстве.

За фол последней надежды был удален Никита Бурда. Через несколько минут "Динамо" выходит вперед. После паса Виктора Цыганкова Виталий Буяльский перебросил вратаря ФК "Львов" - 1:0.

До завершения первого тайма ворота "Динамо" несколько раз спасал Георгий Бущан.

На 75-й минуте "Динамо" теряет еще одного игрока: Томаш Кендзера получил удаление за удар соперника головой.

До завершения матча Бущан отразил два опасных удара от Жозе Пернамбуко и Сергея Борзенко.

Еще однажды спасла "Динамо" поперечина после удара Бруно.

Другие матчи 26 тура завершились со счетом: "Черноморец" - "Ворскла" - 1:2, "Олимпик" - "Карпаты" - 3:2, "Мариуполь" - "Шахтер" - 0:1, "Александрия" - "Заря" - 0:2.