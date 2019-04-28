У Москві пройшов пікет "ФСБ катує людей"

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Неділя, 28 квітня 2019, 23:04

У Москві біля станції метро "Мар'їна роща" пройшов масовий пікет проти тортур з боку співробітників Федеральної служби безпеки.

Як повідомляє "Новая газета", мітинг організували і провели члени та прихильники Лібертаріанської партії.

За повідомленням ЗМІ, участь в акції взяли близько 10 осіб.

"У руках вони тримали плакати з написом "ФСБ катує людей" та іменами учасників Лібертаріанської партії, які зазнали тортур у ФСБ. Учасники акції роздавали перехожим листівки про масові катування людей, які не вчинили жодного злочину", - зазначає "Новая газета".

 
 

За ходом проведення акції стежили поліцейські.

Про затриманих під час та після акції не повідомляється.

Це не перша акція проти тортур у силових структурах: у  лютому минулого року учасники руху "Весна" біля дверей управління ФСБ в Санкт-Петербурзі зобразили побиття дівчини співробітником правоохоронних органів.

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Теми: Росія ФСБ мітинги
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