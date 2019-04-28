В Москве прошел пикет "ФСБ пытает людей"

В Москве возле станции метро "Марьина роща" прошел массовый пикет против пыток со стороны сотрудников Федеральной службы безопасности.

Как сообщает "Новая газета", митинг организовали и провели члены и сторонники Либертарианской партии.

По сообщению СМИ, в акции приняли участие около 10 человек.

"В руках они держали плакаты с надписью "ФСБ пытает людей" и именами участников Либертарианской партии, которые подверглись пыткам в ФСБ. Участники акции раздавали прохожим листовки про массовые пытки людей, которые не совершили никакого преступления", - отмечает Новая газета.

За ходом проведения акции следили полицейские.

О задержанных во время и после акции не сообщается.

Это не первая акция против пыток в силовых структурах: в феврале прошлого года участники движения "Весна" у дверей управления ФСБ в Санкт-Петербурге изобразили избиение девушки сотрудником правоохранительных органов.