Мадуро заявив про вихід Венесуели з Організації американських держав
Президент Венесуели Ніколас Мадуро завив про вихід країни з Організації американських держав (ОАД).
Про це він написав офіційному акаунті в Твіттері, повідомляє Радіо Свобода.
Президент Венесуели почав процедуру виходу з ОАД ще два роки тому. Він звинувачував організацію в залежності від Вашингтона. Венесуельські дипломати в Організації американських держав вже повернулися на батьківщину.
Проте 9 квітня ОАД визнала главою Венесуели лідера опозиції Хуана Гуайдо. У зв'язку з цим організація погодилася вважати законним представником Каракаса дипломата Густаво Тарра, якого призначив на цей пост Гуайдо.
Після заяви Мадуро про вихід з ОАД лідер опозиції закликав до нової акції протесту проти чинного режиму. Вона призначена на 1 травня.
Організація американських держав була створена в середині минулого століття. У неї входять понад 30 країн Північної і Південної Америки. Головні принципи організації: демократія, права людини, безпека і розвиток.
Нагадаємо:
- Наприкінці січня 2019 року голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни. Це сталося після того, як Ніколас Мадуро заступив на посаду глави держави на другий термін внаслідок президентських виборів, які бойкотувала опозиція та не визнали багато держав.
- США, Канада, Австралія, більшість країн ЄС, Латинської Америки й Організації американських держав визнали Гуайдо легітимним президентом Венесуели.
- На підтримку Мадуро виступають такі держави, як Росія, Китай та Туреччина.