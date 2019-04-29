Мадуро заявив про вихід Венесуели з Організації американських держав

Президент Венесуели Ніколас Мадуро завив про вихід країни з Організації американських держав (ОАД).

Про це він написав офіційному акаунті в Твіттері, повідомляє Радіо Свобода.

Президент Венесуели почав процедуру виходу з ОАД ще два роки тому. Він звинувачував організацію в залежності від Вашингтона. Венесуельські дипломати в Організації американських держав вже повернулися на батьківщину.

Проте 9 квітня ОАД визнала главою Венесуели лідера опозиції Хуана Гуайдо. У зв'язку з цим організація погодилася вважати законним представником Каракаса дипломата Густаво Тарра, якого призначив на цей пост Гуайдо.

Після заяви Мадуро про вихід з ОАД лідер опозиції закликав до нової акції протесту проти чинного режиму. Вона призначена на 1 травня.

Організація американських держав була створена в середині минулого століття. У неї входять понад 30 країн Північної і Південної Америки. Головні принципи організації: демократія, права людини, безпека і розвиток.

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