Мадуро заявил о выходе Венесуэлы из Организации американских государств

Президент Венесуэлы Николас Мадуро завил о выходе страны из Организации американских государств (ОАГ).

Об этом он написал официальном аккаунте в Твиттере, сообщает Радио Свобода.

Президент Венесуэлы начал процедуру выхода из ОАГ еще два года назад. Он обвинял организацию в зависимости от Вашингтона. Венесуэльские дипломаты в Организации американских государств уже вернулись на родину.

Однако 9 апреля ОАГ признала главой Венесуэлы лидера оппозиции Хуана Гуайдо. В связи с этим организация согласилась считать законным представителем Каракаса дипломата Густаво Тарре, которого назначил на этот пост Гуайдо.

После заявления Мадуро о выходе из ОАГ лидер оппозиции призвал к новой акции протеста против действующего режима. Она назначена на 1 мая.

Организация американских государств была создана в середине прошлого века. В нее входят более 30 стран Северной и Южной Америки. Главные принципы организации: демократия, права человека, безопасность и развитие.

Напомним: