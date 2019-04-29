Мадуро заявил о выходе Венесуэлы из Организации американских государств

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Понедельник, 29 апреля 2019, 00:36

Президент Венесуэлы Николас Мадуро завил о выходе страны из Организации американских государств (ОАГ).

Об этом он написал официальном аккаунте в Твиттере, сообщает Радио Свобода.

Президент Венесуэлы начал процедуру выхода из ОАГ еще два года назад. Он обвинял организацию в зависимости от Вашингтона. Венесуэльские дипломаты в Организации американских государств уже вернулись на родину.

Однако 9 апреля ОАГ признала главой Венесуэлы лидера оппозиции Хуана Гуайдо. В связи с этим организация согласилась считать законным представителем Каракаса дипломата Густаво Тарре, которого назначил на этот пост Гуайдо.

После заявления Мадуро о выходе из ОАГ лидер оппозиции призвал к новой акции протеста против действующего режима. Она назначена на 1 мая.

Организация американских государств была создана в середине прошлого века. В нее входят более 30 стран Северной и Южной Америки. Главные принципы организации: демократия, права человека, безопасность и развитие.

Напомним:

  • В конце января 2019 года глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Это произошло после того, как Николас Мадуро вступил в должность главы государства на второй срок в результате выборов, которые бойкотировала оппозиция и не признали многие государства.
  • США, Канада, Австралия, большинство стран ЕС, Латинской Америки и Организации американских государств признали Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы.
  • В поддержку Мадуро выступают такие государства, как Россия, Китай и Турция.

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Темы: Венесуэла
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