Мадуро заявил о выходе Венесуэлы из Организации американских государств
Президент Венесуэлы Николас Мадуро завил о выходе страны из Организации американских государств (ОАГ).
Об этом он написал официальном аккаунте в Твиттере, сообщает Радио Свобода.
Президент Венесуэлы начал процедуру выхода из ОАГ еще два года назад. Он обвинял организацию в зависимости от Вашингтона. Венесуэльские дипломаты в Организации американских государств уже вернулись на родину.
Однако 9 апреля ОАГ признала главой Венесуэлы лидера оппозиции Хуана Гуайдо. В связи с этим организация согласилась считать законным представителем Каракаса дипломата Густаво Тарре, которого назначил на этот пост Гуайдо.
После заявления Мадуро о выходе из ОАГ лидер оппозиции призвал к новой акции протеста против действующего режима. Она назначена на 1 мая.
Организация американских государств была создана в середине прошлого века. В нее входят более 30 стран Северной и Южной Америки. Главные принципы организации: демократия, права человека, безопасность и развитие.
Напомним:
- В конце января 2019 года глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Это произошло после того, как Николас Мадуро вступил в должность главы государства на второй срок в результате выборов, которые бойкотировала оппозиция и не признали многие государства.
- США, Канада, Австралия, большинство стран ЕС, Латинской Америки и Организации американских государств признали Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы.
- В поддержку Мадуро выступают такие государства, как Россия, Китай и Турция.
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