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На Фанарі вперше прозвучало великоднє послання українською мовою

Понеділок, 29 квітня 2019, 01:55
На Фанарі вперше прозвучало великоднє послання українською мовою

Під час Великоднього богослужіння на Фанарі в Стамбулі патріарше послання виголошувалося й українською мовою.

Про це повідомив надзвичайний і повноважний посол України в Туреччині Андрій Сибіга.

"Сьогодні під час святкового Богослужіння на Фанарі Патріарше послання виголошувалося також української мовою -ще рік тому це здавалося недосяжним! Вірте і завжди буде перемога! Все буде Україна!", - написав Сибіга у twitter.

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Нагадаємо:

  • 15 грудня 2018 року українські церкви об’єдналися у єдину Православну церкву України, її очолив митрополит Епіфаній. Представники РПЦ (УПЦ МП) переважно відмовилися визнати її, але окремі парафії переходять до ПЦУ.
  • 5 січня 2019 року у Стамбулі було підписано Томос про автокефалію української церкви, 6 січня патріарх Варфоломій передав його Епіфанію.

"Українська правда" у Threads

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