На Фанарі вперше прозвучало великоднє послання українською мовою

Під час Великоднього богослужіння на Фанарі в Стамбулі патріарше послання виголошувалося й українською мовою.

Про це повідомив надзвичайний і повноважний посол України в Туреччині Андрій Сибіга.

"Сьогодні під час святкового Богослужіння на Фанарі Патріарше послання виголошувалося також української мовою -ще рік тому це здавалося недосяжним! Вірте і завжди буде перемога! Все буде Україна!", - написав Сибіга у twitter.

Сьогодні під час святкового Богослужіння на Фанарі Патріарше послання виголошувалося також української мовою -ще рік тому це здавалося недосяжним! Вірте і завжди буде перемога! Все буде Україна! pic.twitter.com/cEfHyLOa4O — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) 28 квітня 2019 р.

Сильне Патріарше послання Церкви-Матері до вірян! Й.В.Патріарх Варфоломій сьогодні особисто відправив святкову Великодню Літургію.Як приємно було бачити чисельні вишиванки у Храмі,чути український хор. Сьогодні на Фанарі відчувалося панування Божого духу!Смакували і укр паски) pic.twitter.com/jyd14sz8li — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) 28 квітня 2019 р.

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