На Фанаре впервые прозвучало пасхальное послание на украинском языке

Во время Пасхального богослужения на Фанаре в Стамбуле патриаршее послание произносилось и на украинском языке.

Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турции Андрей Сибига.

"Сегодня во время праздничного Богослужения на Фанаре Патриаршее послание произносилось также на украинском языке -еще год назад это казалось недостижимым! Верьте и всегда будет победа! Все будет Украина!", - написал Сибига в twitter.

Сьогодні під час святкового Богослужіння на Фанарі Патріарше послання виголошувалося також української мовою -ще рік тому це здавалося недосяжним! Вірте і завжди буде перемога! Все буде Україна! pic.twitter.com/cEfHyLOa4O — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) 28 квітня 2019 р.

Сильне Патріарше послання Церкви-Матері до вірян! Й.В.Патріарх Варфоломій сьогодні особисто відправив святкову Великодню Літургію.Як приємно було бачити чисельні вишиванки у Храмі,чути український хор. Сьогодні на Фанарі відчувалося панування Божого духу!Смакували і укр паски) pic.twitter.com/jyd14sz8li — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) 28 квітня 2019 р.

Читайте также: Митрополит Киевский Епифаний. Как в Украине появилась автокефальная Церковь

Напоминаем: