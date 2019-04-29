На Фанаре впервые прозвучало пасхальное послание на украинском языке

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Понедельник, 29 апреля 2019, 01:55

Во время Пасхального богослужения на Фанаре в Стамбуле патриаршее послание произносилось и на украинском языке.

Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турции Андрей Сибига.

"Сегодня во время праздничного Богослужения на Фанаре Патриаршее послание произносилось также на украинском языке -еще год назад это казалось недостижимым! Верьте и всегда будет победа! Все будет Украина!", - написал Сибига в twitter.

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Напоминаем:

  • 15 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины, ее возглавил митрополит Епифаний. Представители РПЦ (УПЦ МП) преимущественно отказались признать ее, но отдельные парафии переходят в ПЦУ.
  • 5 января 2019 года в Стамбуле был подписан Томос об автокефалииУкраинской церкви, 6 января патриарх Варфоломей передал его Епифанию.

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