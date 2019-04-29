На Фанаре впервые прозвучало пасхальное послание на украинском языке
Во время Пасхального богослужения на Фанаре в Стамбуле патриаршее послание произносилось и на украинском языке.
Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турции Андрей Сибига.
"Сегодня во время праздничного Богослужения на Фанаре Патриаршее послание произносилось также на украинском языке -еще год назад это казалось недостижимым! Верьте и всегда будет победа! Все будет Украина!", - написал Сибига в twitter.
Сьогодні під час святкового Богослужіння на Фанарі Патріарше послання виголошувалося також української мовою -ще рік тому це здавалося недосяжним! Вірте і завжди буде перемога! Все буде Україна! pic.twitter.com/cEfHyLOa4O— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) 28 квітня 2019 р.
Сильне Патріарше послання Церкви-Матері до вірян! Й.В.Патріарх Варфоломій сьогодні особисто відправив святкову Великодню Літургію.Як приємно було бачити чисельні вишиванки у Храмі,чути український хор. Сьогодні на Фанарі відчувалося панування Божого духу!Смакували і укр паски) pic.twitter.com/jyd14sz8li— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) 28 квітня 2019 р.
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Напоминаем:
- 15 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины, ее возглавил митрополит Епифаний. Представители РПЦ (УПЦ МП) преимущественно отказались признать ее, но отдельные парафии переходят в ПЦУ.
- 5 января 2019 года в Стамбуле был подписан Томос об автокефалииУкраинской церкви, 6 января патриарх Варфоломей передал его Епифанию.
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