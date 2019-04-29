В Києві від вибуху у житловому будинку загинуло 2 осіб

Внаслідок вибуху гранати в квартирі на столичних Позняках загинуло двоє людей.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Подія сталася вночі у багатоповерхівці в Дарницькому районі Києва. Вибух пролунав, коли в помешканні перебував чоловік із двома жінками. У результаті вибуху чоловік загинув на місці, а його співмешканка від отриманих поранень померла у лікарні. Розпочато кримінальне провадження.

До поліції на спецлінію 102 зателефонувала жінка та повідомила, що в квартирі стався вибух, від якого постраждали її 38-річна донька із 44-річним співмешканцем. Зі слів заявниці, чоловік приніс гранату та підірвав її.

На місце події прибули працівники вибухотехнічної служби, слідчо-оперативних груп головного та районного управлінь поліції Києва, кінологи, лікарі та рятівники.

Лікарі "швидкої" констатували смерть чоловіка, а жінку з пораненнями різного ступеню тяжкості у непритомному стані було госпіталізовано до медичного закладу. Через кілька годин від тілесних ушкоджень жінка померла.

Слідчо-оперативна група встановила, що вибух стався на кухні, коли у приміщенні знаходилися загиблі. З місця поліцейські вилучили залишки та фрагменти, схожі на уламки від гранати, які направили для проведення експертизи. Наразі з’ясовуються обставини, які призвели до трагічних наслідків.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції інформація за даним фактом внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статей передбачає до 15-ти років позбавлення волі.