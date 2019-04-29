Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Києві від вибуху у житловому будинку загинуло 2 осіб

Понеділок, 29 квітня 2019, 03:48

Внаслідок вибуху гранати в квартирі на столичних Позняках загинуло двоє людей.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Подія сталася вночі у багатоповерхівці в Дарницькому районі Києва. Вибух пролунав, коли в помешканні перебував чоловік із двома жінками. У результаті вибуху чоловік загинув на місці, а його співмешканка від отриманих поранень померла у лікарні. Розпочато кримінальне провадження. 

До поліції на спецлінію 102 зателефонувала жінка та повідомила, що в квартирі стався вибух, від якого постраждали її 38-річна донька із 44-річним співмешканцем. Зі слів заявниці, чоловік приніс гранату та підірвав її. 

На місце події прибули працівники вибухотехнічної служби, слідчо-оперативних груп головного та районного управлінь поліції Києва, кінологи, лікарі та рятівники.

Лікарі "швидкої" констатували смерть чоловіка, а жінку з пораненнями різного ступеню тяжкості у непритомному стані було госпіталізовано до медичного закладу. Через кілька годин від тілесних ушкоджень жінка померла.

Слідчо-оперативна група встановила, що вибух стався на кухні, коли у приміщенні знаходилися загиблі. З місця поліцейські вилучили залишки та фрагменти, схожі на уламки від гранати, які направили для проведення експертизи. Наразі з’ясовуються обставини, які призвели до трагічних наслідків.

 

Слідчим відділом Дарницького управління поліції інформація за даним фактом внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статей передбачає до 15-ти років позбавлення волі.

"Українська правда" у Threads

Теми: вибухКиївполіціязброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

Усі новини...
вибух
Вибухи в Шевченківському суді: ДБР розслідує всі обставини
У Росії стався вибух на заводі з виробництва вибухівки: є загиблі
Ворог бив по прикордонню Сумщини, понад 100 вибухів за добу
Останні новини
10:22
Тріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"
10:19
Суд постановив, щоб Дубінський швидше знайомився зі справою про службове підроблення
10:17
Що важливо знати про вірусні гепатити: види, симптоми, лікування
10:03
Відновити роботу "Київстар" допомагають Microsoft, Cisco та Ericsson
09:56
Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"
09:55
Ізраїльські війська заливають водою й атакують тунелі Хамасу – WSJ
09:44
У Києві через обстріли частина приватних будинків залишилась без світла
09:21
Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва
09:18
Проти світового порядку насильства - Анналена Бербок
09:06
Соломія Бобровська: Суспільство просто волає, що хоче бачити Зеленського і Залужного спільно і разом
Усі новини...
Реклама: