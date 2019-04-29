В Киеве от взрыва в жилом доме погибли 2 человека

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Понедельник, 29 апреля 2019, 03:48

В результате взрыва гранаты в квартире на столичных Позняках погибли два человека.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Происшествие произошло ночью в многоэтажке в Дарницком районе Киева. Взрыв прогремел, когда в доме находился мужчина с двумя женщинами. В результате взрыва мужчина погиб на месте, а его сожительница от полученных ранений скончалась в больнице. Начато уголовное производство.

В полицию по спецлинии 102 позвонила женщина и сообщила, что в квартире произошел взрыв, от которого пострадали ее 38-летняя дочь с 44-летним сожителем. По словам заявительницы, мужчина принес гранату и подорвал ее.

На место происшествия прибыли сотрудники взрывотехнической службы, следственно-оперативных групп главного и районного управлений полиции Киева, кинологи, врачи и спасатели.

Врачи "скорой" констатировали смерть мужчины, а женщину с ранениями различной степени тяжести в бессознательном состоянии был госпитализирован в медицинское учреждение. Через несколько часов от телесных повреждений женщина скончалась.

Следственно-оперативная группа установила, что взрыв произошел на кухне, когда в помещении находились погибшие. С места полицейские изъяли остатки и фрагменты, похожие на обломки гранаты, которые направили для проведения экспертизы. Сейчас выясняются обстоятельства, которые привели к трагическим последствиям.

 

Следственным отделом Дарницкого управления полиции информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

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Темы: взрыв Киев полиция оружие
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