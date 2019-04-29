Помер автор програми утилізації радянської ядерної зброї

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Понеділок, 29 квітня 2019, 05:36

У віці 87 років помер колишній американський сенатор Річард Лугар.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Республіканець був одним із засновників програми утилізації ядерної зброї в колишніх радянських республіках, які не мали коштів на ліквідацію та достатню охорону ядерних матеріалів. Цей документ був ухвалений у Конгресі США у 1991 році.

За цією програмою в Росії, Україні, Білорусі та Казахстані деактивували 7 600 ядерних боєголовок, знищили 2 300 ракет та законсервовали 24 об’єкти, де зберігалася ядерна зброя.

Лугар кілька десятиліть працював в комітеті Сенату із міжнародних справ і двічі був його головою, з 1985 до 1987 та з 2003 до 2007 року. Він шість разів обирався сенатором від штату Індіана. Крім того, був мером Індіанаполіса.

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Теми: США ядерна зброя
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