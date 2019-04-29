Умер автор программы утилизации советского ядерного оружия

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Понедельник, 29 апреля 2019, 05:36

В возрасте 87 лет скончался бывший американский сенатор Ричард Лугар.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Республиканец был одним из основателей программы утилизации ядерного оружия в бывших советских республиках, не имевших средств на ликвидацию и достаточную охрану ядерных материалов. Этот документ был принят в Конгрессе США в 1991 году.

По этой программе в России, Украине, Беларуси и Казахстане деактивировали 7600 ядерных боеголовок, уничтожили 2300 ракет и законсервировали 24 объекта, где хранилось ядерное оружие.

Лугар несколько десятилетий работал в комитете Сената по международным делам и дважды был его председателем, с 1985 до 1987 и с 2003 до 2007 года. Он шесть раз избирался сенатором от штата Индиана. Кроме того, был мэром Индианаполиса.

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Темы: США ядерное оружие
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