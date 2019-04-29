Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Умер автор программы утилизации советского ядерного оружия

Понедельник, 29 апреля 2019, 05:36

В возрасте 87 лет скончался бывший американский сенатор Ричард Лугар.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Республиканец был одним из основателей программы утилизации ядерного оружия в бывших советских республиках, не имевших средств на ликвидацию и достаточную охрану ядерных материалов. Этот документ был принят в Конгрессе США в 1991 году.

По этой программе в России, Украине, Беларуси и Казахстане деактивировали 7600 ядерных боеголовок, уничтожили 2300 ракет и законсервировали 24 объекта, где хранилось ядерное оружие.

Лугар несколько десятилетий работал в комитете Сената по международным делам и дважды был его председателем, с 1985 до 1987 и с 2003 до 2007 года. Он шесть раз избирался сенатором от штата Индиана. Кроме того, был мэром Индианаполиса.

Темы: СШАядерное оружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
США
Палата представителей США согласовала бюджет с $300 млн для Украины
Эстония экстрадировала в США российского контрабандиста западного оружия
Когда Украина применит кассетные снаряды: в США говорят, что РФ узнает об этом первой
Последние новости
23:57
ОбновленоРоссияне запустили "Шахеды" по нескольким направлениям
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
Все новости...
Реклама: