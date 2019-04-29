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Заарештовані лідери сепаратистів Каталонії пройшли в іспанський парламент

Понеділок, 29 квітня 2019, 06:31

На дострокових парламентських виборах в Іспанії здобули перемогу п'ять заарештованих лідерів руху за незалежність Каталонії.

Про це пише DW.

Як повідомляється на сайті партії "Ліві республіканці Каталонії" (ERC), депутатський мандат отримав колишній заступник глави Каталонії Оріел Жункерас.

Крім Жункераса, депутатський мандат в Сенат – верхню палату іспанського парламенту отримав колишній міністр закордонних справ Каталонії Рауль Ромева, який також висувався від ERC.

Крім того, депутатські мандати отримали Жорді Турулл, Жорді Санчес і та Жозеп Рулл, що висувалися від сепаратистського блоку "Разом за Каталонію", очолюваного екс-главою Каталонії Карлесом Пучдемоном.

На парламентських виборах, що відбулися 28 квітня в Іспанії, згідно з попередніми даними, найбільше голосів набрала Іспанська соціалістична робоча партія (ІСРП), яка правила раніше, отримавши 123 з 350 депутатських місць в парламенті. Це, однак, недостатньо, щоб лідер соціалістів Педро Санчес, головний кандидат в прем'єр-міністри Іспанії, міг сформувати уряд без створення партійної коаліції.

Нагадаємо:

  • У Мадриді Жункерас і інші лідери каталонських сепаратистів звинувачуються в організації нелегального референдуму за незалежність Каталонії в 2017 році, після проведення якого Пучдемон оголосив незалежність Каталонії.
  • Головному обвинуваченому Жункерасу загрожує позбавлення волі на строк до 25 років за звинуваченням у заколоті і нецільовій розтраті бюджетних коштів. Він звинувачує суд в упередженості і називає процес політичним.
  • Всього в мадридському процесі звинувачуються дванадцять каталонських сепаратистів. Карлес Пучдемон ховається в Бельгії.

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