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Арестованные лидеры сепаратистов Каталонии прошли в испанский парламент

Понедельник, 29 апреля 2019, 06:31

На досрочных парламентских выборах в Испании добились победы участвовавшие в них пять арестованных лидеров движения за независимость Каталонии.

Об этом пишет DW.

Как сообщается на сайте партии "Левые республиканцы Каталонии" (ERC), депутатский мандат получил бывший заместитель главы Каталонии Ориэл Жункерас.

Помимо Жункераса, депутатский мандат в Сенат - верхнюю палату испанского парламента получил бывший министр иностранных дел Каталонии Рауль Ромева, также выдвигавшийся от ERC.

Кроме того, депутатские мандаты получили Жорди Турулл, Жорди Санчес и и Жозеп Рулл, выдвигавшиеся от сепаратистского блока "Вместе за Каталонию", возглавляемого экс-главой Каталонии Карлесом Пучдемоном.

На состоявшихся 28 апреля в Испании парламентских выборах, согласно предварительным данным, больше всего голосов набрала правившая ранее Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП), получив 123 из 350 депутатских мест в парламенте. Это, однако, недостаточно, чтобы лидер социалистов Педро Санчес, главный кандидат в премьер-министры Испании, мог сформировать правительство без создания партийной коалиции.

Напомним:

  • В Мадриде Жункерас и другие лидеры каталонских сепаратистов обвиняются в организации нелегального референдума за независимость Каталонии в 2017 году, после проведения которого Пучдемон объявил независимость Каталонии.
  • Главному обвиняемому Жункерасу грозит лишение свободы на срок до 25 лет по обвинению в мятеже и нецелевой растрате бюджетных средств. Он обвиняет суд в предвзятости и называет процесс политическим.
  • Всего в мадридском процессе обвиняются двенадцать каталонских сепаратистов. Карлес Пучдемон скрывается в Бельгии.

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