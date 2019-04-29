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У Харкові чоловік кинув гранату в авто: водій у важкому стані

Понеділок, 29 квітня 2019, 11:08

У Харкові невідомий кинув гранату в автомобіль на вулиці Старо-Григорівській, у результаті чого постраждав 45-річний водій авто, житель Зміїва.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Подія сталася 28 квітня близько 16:46.

"Невідомий кинув гранату через вікно в автомобіль "Toyota". Від вибуху постраждав 45-річний водій автівки, мешканець міста Зміїв Харківської області", - йдеться в повідомленні. 

 

Чоловіка в тяжкому неконтактному стані доставили до лікарні.

 

Згодом за скоєння злочину поліцейські затримали 33-річного харків’янина.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство) ККУ.

Зловмиснику загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення. 

Поліція встановлює всі обставини події.

Українська правда
Теми: Харківполіціявибух
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