У Харкові чоловік кинув гранату в авто: водій у важкому стані
У Харкові невідомий кинув гранату в автомобіль на вулиці Старо-Григорівській, у результаті чого постраждав 45-річний водій авто, житель Зміїва.
Про це повідомляє поліція Харківської області.
Подія сталася 28 квітня близько 16:46.
"Невідомий кинув гранату через вікно в автомобіль "Toyota". Від вибуху постраждав 45-річний водій автівки, мешканець міста Зміїв Харківської області", - йдеться в повідомленні.
Чоловіка в тяжкому неконтактному стані доставили до лікарні.
Згодом за скоєння злочину поліцейські затримали 33-річного харків’янина.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство) ККУ.
Зловмиснику загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.
Поліція встановлює всі обставини події.
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