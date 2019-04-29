В Харькове мужчина бросил гранату в авто: водитель в тяжелом состоянии

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Понедельник, 29 апреля 2019, 11:08

В Харькове неизвестный бросил гранату в автомобиль на улице Старо-Григорьевской, в результате чего пострадал 45-летний водитель авто, житель Змиева.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

ЧП произошло 28 апреля около 16:46.

"Неизвестный бросил гранату в окно в автомобиль "Toyota". От взрыва пострадал 45-летний водитель автомобиля, житель города Змиев Харьковской области", - говорится в сообщении. 

 

Мужчину в тяжелом неконтактном состоянии доставили в больницу.

 

Впоследствии за совершение преступления полицейские задержали 33-летнего харьковчанина.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) УК.

Злоумышленнику грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Украинская правда

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Темы: Харьков полиция взрыв
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