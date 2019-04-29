В Харькове мужчина бросил гранату в авто: водитель в тяжелом состоянии
В Харькове неизвестный бросил гранату в автомобиль на улице Старо-Григорьевской, в результате чего пострадал 45-летний водитель авто, житель Змиева.
Об этом сообщает полиция Харьковской области.
ЧП произошло 28 апреля около 16:46.
"Неизвестный бросил гранату в окно в автомобиль "Toyota". От взрыва пострадал 45-летний водитель автомобиля, житель города Змиев Харьковской области", - говорится в сообщении.
Мужчину в тяжелом неконтактном состоянии доставили в больницу.
Впоследствии за совершение преступления полицейские задержали 33-летнего харьковчанина.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) УК.
Злоумышленнику грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.