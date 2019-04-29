Соціалісти виграли вибори в Іспанії, однак абсолютної більшості не здобули

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Понеділок, 29 квітня 2019, 12:16

Іспанська соціалістична робітнича партія виграла дострокові вибори, здобувши 123 місця, однак для отримання більшості їй необхідно буде домовлятися з іншими політичними силами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

За результатами підрахунку 99,99% голосів, партія прем'єра Педро Санчеса отримала 28,7% голосів.

На другому місці опинилася Народна партія з 16,68%, вона може розраховувати на 66 місць. Результат партії називають "історичним фіаско", оскільки на виборах у 2016 році партія мала 135 місць.

Третє місце у партії "Громадяни" (Ciudadanos), яка отримала 15,9% голосів і матиме 57 місць у парламенті.

Партія Unidas Podemos, найімовірніший партнер соціалістів по коаліції, отримає 42 місця, що на 29 менше, ніж за результатами виборів 2016 року.

Збільшить свою присутність у парламенті Іспанії Республіканська лівиця Каталонії, яка вперше стала переможцем виборів в автономії і може розраховувати на 15 місць.

Ультраправі Vox  отримали 24 місця.

Таким чином, коаліція соціалістів і Podemos разом матиме 165 місць, в той час як для абсолютної більшості необхідні 176 депутатів.

Абсолютну більшість могла б забезпечити коаліція соціалістів з "Громадянами", однак лідер останніх Альберт Рівера раніше виключав таку можливість.

Зауважимо, що ймовірна коаліція народників, Ciudadanos та Vox  теж не отримує більшості – разом вони мають на 20 місць менше за коаліцію лівих сил.

Явка на виборах склала  75,75%.

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Теми: Іспанія вибори
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