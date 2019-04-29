Социалисты выиграли выборы в Испании, однако абсолютного большинства не получили

Испанская социалистическая рабочая партия выиграла досрочные выборы, получив 123 места, однако для формирования большинства ей необходимо будет договариваться с другими политическими силами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

По результатам подсчета 99,99% голосов, партия премьера Педро Санчеса получила 28,7% голосов.

На втором месте оказалась Народная партия с 16,68%, она может рассчитывать на 66 мест. Результат партии называют "историческим фиаско", поскольку на выборах в 2016 году партия имела 135 мест.

Третье место у партии "Граждане", которая получила 15,9% голосов и 57 мест в парламенте.

Партия Unidas Podemos, наиболее вероятный партнер социалистов по коалиции, получит 42 места, что на 29 меньше, чем по результатам выборов 2016 года.

Увеличит свое присутствие в парламенте Испании Республиканская левая партия Каталонии, которая впервые стала победителем выборов в автономии и может рассчитывать на 15 мест.

Ультраправые Vox получили 24 места.

Таким образом, коалиция социалистов и Podemos вместе будет 165 мест, в то время как для абсолютного большинства необходимы 176 депутатов.

Абсолютное большинство могла бы обеспечить коалиция социалистов с "Гражданами", однако лидер последних Альберт Ривера ранее исключал такую возможность.

Заметим, что вероятная коалиция "народников", Ciudadanos и Vox тоже не получает большинства – вместе они имеют на 20 мест меньше за коалицию левых сил.

Явка на выборах составила 75,75%.