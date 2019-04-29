Травень прийде з дощами і грозами

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Понеділок, 29 квітня 2019, 14:10

В останній день квітня та перші дні травня в Україні очікується похолодання, дощі та грози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За прогнозом синоптика Наталі Діденко, 30 квітня дощі і грози накриють захід, північ та схід. Разом з тим на значній частині півдня та центру прогнозують суху та сонячну погоду.

Вдень 30 квітня у більшості областей до +9+13 градусів, на півдні та місцями у центральних областях до  +18+23 градуси. 

 

"У Києві 30 квітня обіцяє бути вологим, вітряним та холодним, вдень температура повітря коливатиметься близько +12 градусів", - пише Діденко. 

1 травня, за прогнозом Укргідрометцентру, по всій території України очікуються дощі, на сході, півдні та в центрі – дощі з грозами.

Вночі в середньому +6+8, вдень повітря прогріється до +11+13, на сході та півдні до +18+22.

У Криму очікується дощ з грозою, вночі до +9, вдень до +24. 

 

Українська правда

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Теми: погода
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