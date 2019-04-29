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Май придет с дождями и грозами

Понедельник, 29 апреля 2019, 14:10
Май придет с дождями и грозами

В последний день апреля и первые дни мая в Украине ожидается похолодание, дожди и грозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 30 апреля дожди и грозы накроют запад, север и восток. Вместе с тем на значительной части юга и центра прогнозируют сухую и солнечную погоду.

Днем 30 апреля в большинстве областей до +9+13 градусов, на юге и местами в центральных областях до +18+23 градусов.

 

"В Киеве 30 апреля обещает быть влажным, ветреным и холодным, днем ​​температура воздуха будет колебаться около 12 градусов", - пишет Диденко.

1 мая, по прогнозу Укргидрометцентра, по всей территории Украины ожидаются дожди, на востоке, юге и в центре – дожди с грозами.

Ночью в среднем +6+8, днем ​​воздух прогреется до +11+13, на востоке и юге до +18+ 22. 

В Крыму ожидается дождь с грозой, ночью до +9, днем ​​до +24. 

 

Украинская правда

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Темы: погода
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