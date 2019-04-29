Поліція затримала двох іноземців, які продавали українок у сексуальне рабство

Працівники Нацполіції затримали двох іноземців, які організували міжнародний канал торгівлі людьми і продавали українських жінок у сексуальне рабство закордон.

Про це повідомляє прес-служба поліції Одещини.

Відзначається, що злочинну діяльність документували упродовж півроку.

Одного работоргівця затримали у Міжнародному аеропорту "Бориспіль" під час спроби переправлення до Китаю п’ятьох українок, його спільника спіймали в Одесі.

44-х та 24-річні іноземці шукали дівчат серед оголошень про пошук роботи в інтернеті.

Жертвами зловмисників ставали жительками Одещини у віці 18-20 років, які перебували в уразливому матеріальному стані.

"Вербувальники, оцінивши зовнішність дівчат за фотографіями, які ті на їхню вимогу відправляли на електронну адресу, пропонували роботу з надання сексуальних послуг в борделях на території КНР", - йдеться в повідомленні.

Українкам пропонували зарплатню від 200 до 400 доларів на годину з проживанням у заздалегідь орендованій квартирі разом із іншими дівчатами і харчуванням. Витрати, пов’язані з виїздом за кордон, українки мали повернути з першої зарплатні.

Наразі дівчат повернули додому.

Поліція розслідує кримінальне провадження за ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми) ККУ.

Зловмисникам обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.