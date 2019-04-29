Полиция задержала двух иностранцев, которые продавали украинок в сексуальное рабство

Сотрудники Нацполиции задержали двух иностранцев, которые организовали международный канал торговли людьми и продавали украинских девушек в сексуальное рабство за границу.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Отмечается, что преступную деятельность документировали в течение полугода.

Одного работорговца задержали в международном аэропорту "Борисполь" при попытке переправить в Китай пять украинок, его сообщника поймали в Одессе.

44-х и 24-летние иностранцы искали девушек среди объявлений о поиске работы в интренете.

Жертвами злоумышленников становились жительницами Одесской области в ​​возрасте 18-20 лет, которые находились в уязвимом материальном состоянии.

"Вербовщики, оценив внешность девушек по фотографиям, которые те по их требованию отправляли на электронный адрес, предлагали работу по оказанию сексуальных услуг в борделях на территории КНР", - говорится в сообщении.

Украинкам предлагали зарплату от 200 до 400 долларов в час с проживанием в заранее арендованной квартире вместе с другими девушками и питанием. Расходы, связанные с выездом за границу, украинки должны были вернуть с первой зарплаты.

Сейчас девушек вернули домой.

Полиция расследует уголовное производство по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) УК.

Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.