Порошенко: Не дамо нікому вкрасти у нас досягнення

Президент Петро Порошенко наголошує на необхідності захистити здобутки України за останні 5 років.

Про це він сказав у понеділок у Львові, повідомляє прес-служба президента.

"Ми будемо робити все можливе для того, щоб захистити наші здобутки. А нам є що захищати… Нам спільно треба захистити нашу армію. Нам спільно треба захистити нашу церкву. Нам спільно треба захистити нашу мову", - заявив Порошенко.

Президент відзначив важливість того, як Верховна Рада відреагувала на його заклик прийняти закон про українську мову.

Також він наголосив на важливості захистити інші реформи, розпочаті в державі: децентралізацію, прозорість державних закупівель, інвестиційний клімат.

"Ми захистимо все, що ми досягли величезними зусиллями. І не дамо нікому вкрасти у нас ці досягнення", - підкреслив Порошенко.

"Ми будемо спільно пліч-о-пліч рухати Україну далі в Європу. І єдність львів’ян, єдність Галичини, єдність України і українців є надійною запорукою для цього", - наголосив він.

Також президент підкреслив, що потрібно завжди вірити в перемогу.

"Не втрачайте віри в перемогу. Не втрачайте віри в Україну. Не втрачайте віри в нашу армію. Не втрачайте віри в нашу віру і в нашу мову. Бо це є той державний фундамент, який дозволить нам подолати бідність, увійти в Європу, захистити її через членство в НАТО, і вивести Україну на таке місце, яке вона по-справжньому заслуговує – найкращої європейської країни", - сказав Порошенко.

Він також закликав не змарнувати шанс на виборах до парламенту восени цього року: "Восени – це є той шанс, який ми точно маємо не змарнувати. Восени ми маємо об'єднатися".

"Я хочу наголосити, що 21 квітня – це не була наша перемога, але це не була поразка. Бо 4,5 мільйона – це є той фундамент, який ми здатні розширити для того, щоб захистити всі наші здобутки і забезпечити наш рух вперед", - підкреслив Порошенко.