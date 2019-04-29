Порошенко: Не дадим никому украсть у нас достижения

Президент Петр Порошенко подчеркивает необходимость защитить достижения Украины за последние 5 лет.

Об этом он сказал в понедельник во Львове, сообщает пресс-служба президента.

"Мы будем делать все возможное для того, чтобы защитить наши достижения. А нам есть что защищать... Нам совместно надо защитить нашу армию. Нам совместно надо защитить нашу церковь. Нам совместно надо защитить наш язык", - заявил Порошенко.

Президент отметил важность того, как Верховная Рада отреагировала на его призыв принять закон об украинском языке.

Также он подчеркнул важность защитить другие реформы, начатые в стране: децентрализацию, прозрачность государственных закупок, инвестиционный климат.

"Мы защитим все, что мы достигли огромным трудом. И не дадим никому украсть у нас эти достижения", - подчеркнул Порошенко.

"Мы будем совместно бок о бок двигать Украину дальше в Европу. И единство львовян, единство Галичины, единство Украины и украинцев является надежным залогом для этого", - сказал он.

Также президент подчеркнул, что нужно всегда верить в победу.

"Не теряйте веры в победу. Не теряйте веры в Украину. Не теряйте веры в нашу армию. Не теряйте веры в нашу веру и в наш язык. Потому что это тот государственный фундамент, который позволит нам преодолеть бедность, войти в Европу, защитить ее через членство в НАТО, и вывести Украину на такое место, которое она по-настоящему заслуживает - лучшей европейской страны", - сказал Порошенко.

Он также призвал не упустить шанс на выборах в парламент осенью этого года: "Осенью - это тот шанс, который мы точно должны не упустить. Осенью мы должны объединиться".

"Я хочу подчеркнуть, что 21 апреля - это не была наша победа, но это не было поражение. Потому что 4,5 миллиона - это тот фундамент, который мы способны расширить для того, чтобы защитить все наши достижения и обеспечить наше движение вперед", - подчеркнул Порошенко.