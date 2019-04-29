Третина росіян вважає, що перемога Зеленського вигідна РФ

31% росіян вважають, що для Росії краще, щоб на виборах президента України переміг Володимир Зеленський.

Про це свідчать результати опитування Левада-Центру, проведеного 18-23 квітня.

Лише 2% опитаних вважають, що для Росії кращим варіантом була б перемога на виборах Петра Порошенка.

При цьому більшість росіян, 55%, відповіли, що "для Росії не має значення, хто переможе на цих виборах".

Не змогли відповісти на питання 12% опитаних.

Крім того, відповідаючи на питання, наскільки уважно вони стежать за виборами в Україні, 38% сказали, що стежать без особливої ​​уваги і 29% - зовсім не стежать.

"Дуже уважно" стежать за виборами 12% росіян, і ще 18% - "досить уважно". Нічого не чули про українські вибори 3% опитаних.

Опитування проводилося 18-23 квітня 2019 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського та сільського населення обсягом 1625 чоловік у віці від 18 років і старше в 137 населених пунктах, 50 суб'єктах РФ. Дослідження проводилося вдома у респондента методом особистого інтерв'ю.

Статистична похибка при вибірці 1600 осіб (з імовірністю 0,95) не перевищує 3,4% для показників, близьких до 50%, 2,9% для показників, близьких до 25%/75%, 2,0% для показників, близьких до 10%/90%, 1,5% для показників, близьких до 5%/95%.