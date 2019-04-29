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Треть россиян считает, что победа Зеленского выгодна РФ

Понедельник, 29 апреля 2019, 20:55
Треть россиян считает, что победа Зеленского выгодна РФ

31% россиян считают, что для России лучше, чтобы на выборах президента Украины победил Владимир Зеленский.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Левада-Центра, проведенного 18-23 апреля.

Всего 2% опрошенных считают, что для России лучшим вариантом была бы победа на выборах Петра Порошенко.

При этом большинство россиян, 55%, ответили, что "для России не имеет значения, кто победит на этих выборах".

Затруднились ответить на вопрос 12% опрошенных.

 

Кроме того, отвечая на вопрос, насколько внимательно они следят за выборами в Украине, 38% сказали, что следят без особого внимания и 29% - совершенно не следят.

"Очень внимательно" следят за выборами 12% россиян, и еще 18% - "довольно внимательно". Ничего не слышали об украинских выборах 3% опрошенных.

Опрос проведен 18–23 апреля 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1625 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4% для показателей, близких к 50%, 2,9% для показателей, близких к 25%/75%, 2,0% для показателей, близких к 10%/90%, 1,5% для показателей, близких к 5%/95%.

Украинская правда
Темы: РосcияЗеленскийвыборы президента 2019опрос
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