На Рівненській АЕС горів трансформатор

У понеділок увечері на Рівненській АЕС сталася пожежа через пошкодження трансформатора.

Про це повідомив "Українській правді" начальник управління інформації та зв’язків з громадськістю Рівненської АЕС Петро Кратік.

За його словами, о 21:04 через пошкодження трансформатора зв'язку 7АТ з наступним його загорянням відбулося відключення першої системи шин 330 кВ та відповідно відключення енергоблоку №3.

Силами державного пожежно-рятувального загону з охорони РАЕС ДПРЗ-2 пожежу ліквідовано близько 22 години. Причини наразі встановлюються.

На даний час на АЕС працюють 1-й і 4-й енергоблоки.

"За міжнародною шкалою подій на атомних об'єктах INES цю подію класифіковано рівнем "нуль". Радіаційний та екологічний стан не змінювався", - наголосив Кратік.

Пізніше Держслужба з надзвичайних ситуацій у Рівненській області повідомила, що в понеділок о 21:07 сталося загорання трансформатора на відкритій території розподільчого пристрою на території Рівненської АЕС.

"О 22 год. 05 хв. силами ДСНС пожежу ліквідовано. Радіаційний фон в межах норми, жертв та постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

До гасіння пожежі залучалось 36 чоловік та 10 одиниць техніки.