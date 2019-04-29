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На Ровенской АЭС горел трансформатор

Понедельник, 29 апреля 2019, 22:32
На Ровенской АЭС горел трансформатор
Дмитрий Бенко, Facebook

В понедельник вечером на Ровенской АЭС произошел пожар из-за повреждения трансформатора.

Об этом сообщил "Украинской правде" начальник управления информации и связей с общественностью Ровенской АЭС Петр Кратик.

По его словам, в 21:04 из-за повреждения трансформатора связи 7АТ с последующим его возгоранием произошло отключение первой системы шин 330 кВ и соответственно отключение энергоблока №3.

Силами государственного пожарно-спасательного отряда по охране РАЭС ДПРЗ-2 пожар ликвидирован около 22 часов. Причины устанавливаются.

В настоящее время на АЭС работают 1-й и 4-й энергоблоки.

"По международной шкале событий на атомных объектах INES это событие классифицировано уровнем "ноль". Радиационное и экологическое состояние не менялось", - подчеркнул Кратик.

Позже Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Ровенской области сообщила, что в понедельник в 21:07 произошло возгорание трансформатора на открытой территории распределительного устройства на территории Ровенской АЭС.

"В 22 ч. 05 мин. силами ГСЧС пожар ликвидирован. Радиационный фон в пределах нормы, жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

К тушению пожара привлекалось 36 человек и 10 единиц техники.

Украинская правда
Темы: АЭСРовенская область
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