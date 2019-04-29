На Ровенской АЭС горел трансформатор

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Понедельник, 29 апреля 2019, 22:32

В понедельник вечером на Ровенской АЭС произошел пожар из-за повреждения трансформатора.

Об этом сообщил "Украинской правде" начальник управления информации и связей с общественностью Ровенской АЭС Петр Кратик.

По его словам, в 21:03 из-за повреждения автотрансформатора связи с последующим его возгоранием произошло отключение блока номер 3.

В 22 часа пожар был ликвидирован, причины устанавливаются.

В настоящее время на АЭС работают 1-й и 4-й энергоблоки.

"По международной шкале событий на атомных объектах это событие имеет индекс 0. Радиационное и экологическое состояние не менялось", - подчеркнул Кратик.

Позже Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Ровенской области сообщила, что в понедельник в 21:05 сработала автоматика защиты блока №3 РАЭС в связи с возгоранием на 7 АТ ОРУ 110 (открытое распределительное устройство).

К месту пожара были направлены дежурные пожарно-спасательные отделения 2-го государственного пожарно-спасательного отряда по охране РАЭС.

"В 22:02 пожар локализован, а в 22:05 ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Утечки радиации не было. Ситуация под контролем спасателей и вспомогательных служб РАЭС", - заверили в ГСЧС.

Там добавили, что причина пожара устанавливается.

Украинская правда

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Темы: АЭС Ровенская область
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