У США дорікнули Росії за "релігійні" переслідування в Криму і на Донбасі
Вашингтон розкритикував переслідування Кремлем релігійних меншин - як на території РФ, так і в окупованих районах Донбасу та в Криму.
Про це йдеться у доповіді Комісії США з питань міжнародної релігійної свободи (USCIRF), повідомляє Укрінформ.
"Російське законодавство орієнтується на "екстремізм" без належного визначення цього терміну, що дає можливості державі переслідувати широкий спектр ненасильницької, неполітичної релігійної діяльності", - зауважується в доповіді.
У цьому зв'язку наводяться випадки переслідувань представників церкви саєнтології, свідків Єгови, ісламського місіонерського руху Джамаат Табліг, послідовників турецького богослова Саїда Нурсі тощо.
Окрема увага звертається на переслідування релігійних меншин в анексованому Криму, а також в окупованих районах Донбасу.
"В окупованому РФ Криму російська влада продовжує викрадати, катувати й ув'язнювати кримськотатарських мусульман", - зазначається в документі.
Крім того, на сході України триває експропріація церковних будівель та залякування релігійних громад, указали в USCIRF.
Доповідь містить заклики до Москви внести зміни до закону про екстремізм, а також інших законодавчих актів, які використовуються для переслідування релігійних меншин.
США також закликають владу РФ не перешкоджати присутності міжнародних спостерігачів в окупованому Криму для перевірки дотримання світових стандартів прав людини та релігійної свободи.