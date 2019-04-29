У США дорікнули Росії за "релігійні" переслідування в Криму і на Донбасі

Вашингтон розкритикував переслідування Кремлем релігійних меншин - як на території РФ, так і в окупованих районах Донбасу та в Криму.

Про це йдеться у доповіді Комісії США з питань міжнародної релігійної свободи (USCIRF), повідомляє Укрінформ.

"Російське законодавство орієнтується на "екстремізм" без належного визначення цього терміну, що дає можливості державі переслідувати широкий спектр ненасильницької, неполітичної релігійної діяльності", - зауважується в доповіді.

У цьому зв'язку наводяться випадки переслідувань представників церкви саєнтології, свідків Єгови, ісламського місіонерського руху Джамаат Табліг, послідовників турецького богослова Саїда Нурсі тощо.

Окрема увага звертається на переслідування релігійних меншин в анексованому Криму, а також в окупованих районах Донбасу.

"В окупованому РФ Криму російська влада продовжує викрадати, катувати й ув'язнювати кримськотатарських мусульман", - зазначається в документі.

Крім того, на сході України триває експропріація церковних будівель та залякування релігійних громад, указали в USCIRF.

Доповідь містить заклики до Москви внести зміни до закону про екстремізм, а також інших законодавчих актів, які використовуються для переслідування релігійних меншин.

США також закликають владу РФ не перешкоджати присутності міжнародних спостерігачів в окупованому Криму для перевірки дотримання світових стандартів прав людини та релігійної свободи.