В США упрекнули Россию за "религиозные" преследования в Крыму и на Донбассе

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Понедельник, 29 апреля 2019, 23:36

Вашингтон раскритиковал преследование Кремлем религиозных меньшинств - как на территории РФ, так и в оккупированных районах Донбасса и в Крыму.

Об этом говорится в докладе Комиссии США по вопросам международной религиозной свободы (USCIRF), сообщает Укринформ.

"Российское законодательство ориентируется на "экстремизм" без надлежащего определения этого термина, позволяет государству преследовать широкий спектр ненасильственной, неполитической религиозной деятельности", - отмечается в докладе.

В этой связи приводятся случаи преследования представителей церкви сайентологии, свидетелей Иеговы, исламского миссионерского движения Джамаат Таблиг, последователей турецкого богослова Саида Нурси и др.

Особое внимание обращается на преследование религиозных меньшинств в аннексированном Крыму, а также в оккупированных районах Донбасса.

"В оккупированном РФ Крыму российские власти продолжают похищать, пытать и сажать крымскотатарских мусульман", - отмечается в документе.

Кроме того, на востоке Украины продолжается экспроприация церковных зданий и запугивание религиозных общин, указали в USCIRF.

Доклад содержит призывы к Москве внести изменения в закон об экстремизме, а также другие законодательные акты, которые используются для преследования религиозных меньшинств.

США также призывают власти РФ не препятствовать присутствию международных наблюдателей в оккупированном Крыму для проверки соблюдения мировых стандартов прав человека и религиозной свободы.

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Темы: США Росcия религия
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