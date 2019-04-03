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Війна на сході: 15 обстрілів за добу і 2 загиблих, окупанти отримали відповідь

Середа, 3 квітня 2019, 08:31

Минулої доби російські окупаційні війська 15 разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, при цьому 14 разів застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було здійснено вісім обстрілів.

З мінометів калібрів 120 та 82 мм бойовики стріляли у районі населеного пункту Верхньоторецьке, також з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – біля села Шширокине, з гранатометів різних систем та стрілецької зброї – поблизу міста Авдіївка, з автоматичних станкових гранатометів – у районі населеного пункту Гнутове, з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів – біля села Водяне.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог відкривав вогонь сім разів.

З артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібрів 120 та 82 мм і стрілецької зброї окупанти стріляли у районі населеного пункту Новозванівка, з мінометів калібру 120 мм та автоматичних станкових гранатометів – у районі міста Попасна, з мінометів калібру 120 мм – поблизу села Катеринівка.

Загалом окупанти витратили 103 боєприпаси калібрів 152, 120 та 82 мм.

Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил загинули та двоє отримали поранення.

У штабі повідомили, що жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил.

За даними розвідки, 2 квітня вогнем у відповідь трьох окупантів було знищено, вісім – поранено.

Станом на 7:00 3 квітня обстрілів позицій українських військ не зафіксовано.

Нагадуємо:

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Теми: ООСбойові дії
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