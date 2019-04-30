Трамп все частіше робить хибні заяви - WP

12877 переглядів
Вівторок, 30 квітня 2019, 00:24

Президент США Дональд Трамп за час перебування на посаді глави держави зробив понад 10 тисяч помилкових або неправдивих заяв.

Про це повідомляє видання The Washington Post.

Неправдиві заяви Трампа та такі, які можуть ввести в оману, порахував проект The Fact Checker.

"26 квітня президент перетнув позначку у 10 тисяч, у середньому роблячи близько 23 хибних заяв щодня протягом семи останніх місяців", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у перші 100 днів свого президентства Трамп у середньому робив 5 хибних повідомлень, що в сумі склало б близько 7 тисяч повідомлень протягом 4 років. 

"Але останнім часом він став частіше робити хибні повідомлення. Лише за 25-27 квітня Трамп зробив 171 хибну заяву, або таку, яка вводить слухачів в оману", - підкреслюють журналісти.

За підрахунками проекту The Fact Checker, під час 45-хвилинного телефонного інтерв'ю з репортером Шоном Хенніті з Fox News Трамп зробив 45 сумнівних заяв, на брифінгу з пресою наступного дня - 8 заяв, під час промови Національній стрілецькій асоціації - 24, на агітаційному мітингу - 61 заяву.

Цей список регулярно поповнюється повідомленнями, які Трамп пише в своєму Twitter.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Трамп США
powered by lun.ua
Матеріали за темою
У Німеччині відреагували на рішення Трампа щодо торгівлі зброєю 27 квітня 2019, 18:59
Трамп відкликає підпис США під договором про торгівлю зброєю 27 квітня 2019, 04:44
Deutsche Bank передає слідству документи про позики компанії Трампа 25 квітня 2019, 07:11
Усі новини
Головні новини
В Україні з 1 травня подешевшав газ для населення
Дружина Зеленського купила в олігарха пентхауз у Криму за половину вартості – Reuters
InformNapalm довів, що РФ випробовує на Донбасі систему орбітального придушення
Порошенко подзвонив Зеленському
Усі новини
психологія

Що взуття може розказати про його власника

здоров'я

Суперфуди: кіноа, чіа та годжі. Чи не міф їхня корисність?

Досвід

Як колишній безхатченко зі Львова відкрив власний бренд сумок