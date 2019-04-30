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Трамп все частіше робить хибні заяви - WP

Вівторок, 30 квітня 2019, 00:24

Президент США Дональд Трамп за час перебування на посаді глави держави зробив понад 10 тисяч помилкових або неправдивих заяв.

Про це повідомляє видання The Washington Post.

Неправдиві заяви Трампа та такі, які можуть ввести в оману, порахував проект The Fact Checker.

"26 квітня президент перетнув позначку у 10 тисяч, у середньому роблячи близько 23 хибних заяв щодня протягом семи останніх місяців", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у перші 100 днів свого президентства Трамп у середньому робив 5 хибних повідомлень, що в сумі склало б близько 7 тисяч повідомлень протягом 4 років. 

"Але останнім часом він став частіше робити хибні повідомлення. Лише за 25-27 квітня Трамп зробив 171 хибну заяву, або таку, яка вводить слухачів в оману", - підкреслюють журналісти.

За підрахунками проекту The Fact Checker, під час 45-хвилинного телефонного інтерв'ю з репортером Шоном Хенніті з Fox News Трамп зробив 45 сумнівних заяв, на брифінгу з пресою наступного дня - 8 заяв, під час промови Національній стрілецькій асоціації - 24, на агітаційному мітингу - 61 заяву.

Цей список регулярно поповнюється повідомленнями, які Трамп пише в своєму Twitter.

"Українська правда" в Threads

Теми: ТрампСША
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