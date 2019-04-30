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Трамп все чаще делает ложные заявления - WP

Вторник, 30 апреля 2019, 00:24

Президент США Дональд Трамп за время пребывания на посту главы государства сделал более 10 тысяч ошибочных или ложных заявлений.

Об этом сообщает издание The Washington Post.

Ложные заявления Трампа и такие, которые могут ввести в заблуждение, подсчитал проект The Fact Checker.

"26 апреля президент пересек отметку в 10 тысяч, в среднем делая около 23 ложных заявлений ежедневно в течение семи последних месяцев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в первые 100 дней своего президентства Трамп в среднем делал 5 ложных сообщений, что в сумме составило бы около 7 тысяч сообщений в течение 4 лет.

"Но в последнее время он стал чаще делать ложные сообщения. Только за 25-27 апреля Трамп сделал 171 ложное заявление, или такое, которое вводит слушателей в заблуждение", - подчеркивают журналисты.

По подсчетам проекта The Fact Checker, во время 45-минутного телефонного интервью с репортером Шоном Хэннити с Fox News Трамп сделал 45 сомнительных заявлений, на брифинге с прессой на следующий день - 8 заявлений, во время выступления в Национальной стрелковой ассоциации - 24, на агитационном митинге - 61 заявление.

Этот список регулярно пополняется сообщениями, которые Трамп пишет в своем Twitter.

Темы: ТрампСША
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