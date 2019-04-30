Лідер "Ісламської держави" уперше за п'ять років з'явився на відео

Терористичне угруповання "Ісламська держава" у понеділок поширило відеозапис зі своїм лідером Абу-Бакром аль-Багдаді. Він з'явився перед камерою уперше з 2014 року.

Про це повідомляє Reuters.

"На 18-хвилинному відео бородатий чоловік, схожий на аль-Багдаді, говорить, що вибухи у Шрі-Ланці на Великдень були відповіддю ІДІЛ на втрати угруповання у сирійському місті Багуз", - йдеться у повідомленні.

Багуз - останнє сирійське місто, яке було під контролем "Ісламської держави". У кінці березня загонам сирійської опозиції, які діяли за підтримки країн Заходу, вдалося повністю очистити місто від терористів.

На відео аль-Багдаді визнає поразку в Багузі та говорить про численні втрати. Він також заявив, що ІДІЛ веде "бій на виснаження".

На відео ІДІЛ заявляє, що помститься за засуджених та вбитих членів угруповання та закликає бойовиків, які діють у Західній Африці, "поширювати напади на французьких хрестоносців та їхніх союзників".

"Невідомо, коли було записано це відео. ІДІЛ заявляє, що відео зняли у квітні. Аль-Багдаді - іракця, справжнє ім'я якого Ібрагім Аввад Ібрагім аль-Бадрі, останнього разу чули на аудіозаписі у серпні минулого року", - зазначає ВВС.