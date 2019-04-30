Лидер "Исламского государства" впервые за пять лет появился на видео

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Вторник, 30 апреля 2019, 01:08

Террористическая группировка "Исламское государство" в понедельник распространило видеозапись со своим лидером Абу-Бакром аль-Багдади. Он появился перед камерой впервые с 2014 года.

Об этом докладывает Reuters.

"На 18-минутном видео бородатый мужчина, похожий на аль-Багдади, говорит, что взрывы в Шри-Ланке на Пасху были ответом ИГИЛ на потери группировки в сирийском городе Багуз", - говорится в сообщении.

Багуз - последний сирийский город, который был под контролем "Исламского государства". В конце марта отряду сирийской оппозиции, действовавшему при поддержке стран Запада, удалось полностью очистить город от террористов.

На видео аль-Багдади признает поражение в Багузе и говорит о многочисленных потерях. Он также заявил, что ИГИЛ ведет "бой на истощение".

На видео ИГИЛ заявляет, что отомстит за осужденных и убитых членов группировки и призывает боевиков, действующих в Западной Африке, "распространять нападения на французских крестоносцев и их союзников".

"Неизвестно, когда было записано это видео. ИГИЛ заявляет, что видео сняли в апреле. Аль-Багдади - иракца, настоящее имя которого Ибрагим Аввад Ибрагим аль-Бадри, в последний раз слышали на аудиозаписи в августе прошлого года", - отмечает ВВС.

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Темы: терроризм
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