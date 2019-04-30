Тисячі чехів вийшли на демонстрації, вимагаючи незалежного правосуддя

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Вівторок, 30 квітня 2019, 04:40

У Празі та інших містах Чехії активісти вийшли на демонстрації з вимогою провести незалежний розгляд справи стосовно прем'єр-міністра країни Андрея Бабіша, якого звинувачують у шахрайстві при розподілі субсидій ЄС.

Про це повідомляє DW.

Приводом для акцій проти дій Бабіша та на підтримку незалежної системи правосуддя стала запланована на 30 квітня зміна міністра юстиції Чехії, яка проводиться на тлі розслідування прокуратури стосовно Бабіша.

Зазначається, що політика звинувачують у шахрайстві при розподілі субсидій ЄС.

Йдеться про суму в 1,6 млн євро, виділених ЄС на будівництво рекреаційного комплексу "Гніздо лелеки" біля Праги та отриманих в результаті компаніями, які, за інформацією німецької газети Die Zeit, є частиною "імперії фірм" Бабіша.

У Празі демонстранти пройшли маршем центром міста, вигукуючи"Ми не сліпі!" і вимагаючи незалежного судового розгляду у цій справі. Подібні акції пройшли і в інших містах Чехії.

"Планується, що новим міністром юстиції призначать 71-річну Марі Бенешову з Чеської партії соціал-демократів. Вона вважається довіреною особою президента Чехії Мілоша Земана", - пише DW.

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Теми: Чехія
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