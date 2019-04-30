Тысячи чехов вышли на демонстрации, требуя независимого правосудия

В Праге и других городах Чехии активисты вышли на демонстрации с требованием провести независимое рассмотрение дела в отношении премьер-министра страны Андрея Бабиша, которого обвиняют в мошенничестве при распределении субсидий ЕС.

Об этом сообщает DW.

Поводом для акций против действий Бабиша и в поддержку независимой системы правосудия стала запланированная на 30 апреля смена министра юстиции Чехии, которая проводится на фоне расследования прокуратуры в отношении Бабиша.

Отмечается, что политика обвиняют в мошенничестве при распределении субсидий ЕС.

Речь идет о сумме в 1,6 млн евро, выделенных ЕС на строительство рекреационного комплекса "Гнездо аиста" возле Праги и полученных в результате компаниями, которые, по информации немецкой газеты Die Zeit, является частью "империи фирм" Бабиша.

В Праге демонстранты прошли маршем по центру города, выкрикивая "Мы не слепые!" и требуя независимого судебного разбирательства по этому делу. Подобные акции прошли и в других городах Чехии.

"Планируется, что новым министром юстиции назначат 71-летнюю Мари Бенешову из Чешской партии социал-демократов. Она считается доверенным лицом президента Чехии Милоша Земана", - пишет DW.