У Росії перекинувся автобус з українцями: 21 потерпілий - ЗМІ

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Вівторок, 30 квітня 2019, 06:52

В Орловській області РФ зіткнулись "КамАЗ" та пасажирський автобус Yutong, в якому перебували 54 пасажири. У результаті зіткнення автобус перекинувся в кювет, постраждала 21 особа.

Про це повідомляє "ТАСС" з посиланням на прес-службу ГУМВС по Орловській області.

"Попередньо встановлено, що на 423-му кілометрі автодороги М-2 "Крим" сталося зіткнення рейсового автобуса марки Yutong з автомобілем "КамАЗ". На даний момент за медичною допомогою звернулася 21 особа. У багатьох забої і порізи", - сказав співрозмовник агентства.

За даними ГУ МВС по Орловській області, автобус їхав з Києва, усі постраждалі - громадяни України.

Співрозмовник "ТАСС" у лікарні розповів, що один із постраждалих - у важкому стані, у інших - травми середньої тяжкості.

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Теми: Росія ДТП
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