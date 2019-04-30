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В России перевернулся автобус с украинцами: 21 пострадавший - СМИ

Вторник, 30 апреля 2019, 06:52
В России перевернулся автобус с украинцами: 21 пострадавший - СМИ

В Орловской области РФ столкнулись "КамАЗ" и пассажирский автобус Yutong, в котором находились 54 пассажира. В результате столкновения автобус перевернулся в кювет, пострадал 21 человек.

Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Орловской области.

"Предварительно установлено, что на 423-м километре автодороги М-2 "Крым" произошло столкновение рейсового автобуса марки Yutong с автомобилем "КамАЗ". На данный момент за медицинской помощью обратился 21 человек. Во многих ушибы и порезы", - сказал собеседник агентства .

По данным ГУ МВД по Орловской области, автобус ехал из Киева, все пострадавшие - граждане Украины.

Собеседник "ТАСС" в больнице рассказал, что один из пострадавших - в тяжелом состоянии, у остальных - травмы средней тяжести.

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Темы: РосcияДТП
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