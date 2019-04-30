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Україну накриють грози

Вівторок, 30 квітня 2019, 08:29
Україну накриють грози

У середу по всій Україні синоптики прогнозують опади у вигляді дощу, на Сході країни очікуються дощі з грозами, у четвер грози ймовірні майже на всій території країни.

Про це йдеться в прогнозах Українського Гідрометцентру.

Зокрема, 1 травня, за прогнозом Укргідрометцентру, по всій території України очікуються дощі, на сході – дощі з грозами.

Вночі в середньому +6+8, вдень повітря прогріється до +11+16, на сході та півдні до +15+17.

У Криму опадів не очікується, вночі до +9+11, вдень до +21.

 

Вітер 1 травня східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

У Києві також буде дощити. Температура повітря вночі +4+6, а вдень +12+14 тепла.

 

2 травня по всій Україні короткочасні дощі з грозами. Вітер східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура у четвер вночі +4+6 тепла, вдень +15+17. У Криму опадів не очікується.

У Києві та області 2 травня дощ з грозою. Температура повітря вночі +6+8 тепла, вдень +15+17.

Українська правда

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Теми: погодаУкраїна
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