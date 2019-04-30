Украина накроют грозы

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Вторник, 30 апреля 2019, 08:29

В среду по всей Украине синоптики прогнозируют осадки в виде дождя, на востоке страны ожидаются дожди с грозами, в четверг грозы вероятные почти на всей территории страны.

Об этом говорится в прогнозах Украинского Гидрометцентра.

В частности, 1 мая, по прогнозу Укргидрометцентра, по всей территории Украины ожидаются дожди, на востоке - дожди с грозами.

Ночью в среднем + 6+ 8, днем воздух прогреется до +11 +16, на востоке и юге до +15+17.

В Крыму осадков не ожидается, ночью до 9 + 11, днем до +21.

 

Ветер 1 мая восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

В Киеве также будет дождливо. Температура воздуха ночью +4+6, а днем +12+14.

 

2 мая по всей Украине кратковременные дожди с грозами. Ветер восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура в четверг ночью +4+6 тепла, днем +15+17. В Крыму осадков не ожидается.

В Киеве и области 2 мая дождь с грозой. Температура воздуха ночью+ 6+8, днем +15+17.

Украинская правда

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Темы: погода Украина
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