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У Криму окупанти зі зброєю ввірвалися в будинки кримських татар

Вівторок, 30 квітня 2019, 08:58

Під окупованим Російською Федерацією Сімферополем російські силовики провели огляди в будинках кримських татар.

Про це 30 квітня повідомляє "Кримська солідарність".

"За повідомленням заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла, в будинку кримськотатарского активіста Ролана Османова проходить обшук", - повідомили активісти.

Також силовики ввірвалися в будинок Ділявера Бекирова.

Наразі обшуки завершились. Відзначається, що окупанти нікого не затримували.

"Огляд в будинку кримськотатарського активіста Ролана Османова завершений. Силовики залишили домоволодіння, попередньо повідомивши, що, нібито, шукали наркотики. Свобода пересування Ролана після огляду не обмежена", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що матері Османова, яка була в будинку під час "огляду", викликали медичну допомогу.

У квітні 2018 року Османов виходив з одиночним пікетом на захист Ханського палацу. На його плакаті було написано - "Припиніть під виглядом реставрації знищувати історію кримських татар!"

"Огляд в будинку літнього кримськотатарського активіста Ділявера Бекирова завершений. Силовики залишили домоволодіння. Нікого не забрали", - додали в організації.

Українська правда

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