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Оккупанты с оружием ворвались в дома крымских татар в Крыму

Вторник, 30 апреля 2019, 08:58

В оккупированным Российской Федерацией Симферополе российские силовики провели осмотры в домах крымских татар.

Об этом 30 апреля сообщает "Крымская солидарность".

"По сообщению заместителя председателя Меджлиса Наримана Джеляла в доме крымскотатарского активиста Ролана Османова проходит обыск", - сообщили активисты.

Также силовики ворвались в дом Дилявера Бекирова.

Сейчас обыски завершились. Отмечается, что оккупанты никого не задерживали.

"Осмотр в доме крымскотатарского активиста Ролана Османова завершен. Силовики оставили домовладения, предварительно сообщив, что, якобы, искали наркотики. Свобода передвижения Ролана после осмотра не ограничена", - говорится в сообщении.

Отмечается, что матери Османова, которая была в доме во время "осмотра", вызвали медицинскую помощь.

В апреле 2018 года Османов выходил с одиночным пикетом в защиту Ханского дворца. По его плакате было написано - "Прекратите под видом реставрации уничтожать историю крымских татар!"

"Осмотр в доме пожилого крымскотатарского активиста Дилявера Бекирова завершен. Силовики оставили домовладения. Никого не забрали", - добавили в организации.

Украинская правда
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