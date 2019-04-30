Олігархи, які масово запускають сонячні і вітряні станції, наживаються на "зелених" тарифах – ЗМІ

З нового року низка компанії постмайданних політиків, близьких до них бізнесменів і олігарха Ріната Ахметова запустили об’єкти альтернативної енергетики за "зеленим" тарифом від держави.

Про це йдеться у розслідуванні "Наших грошей з Денисом Бігусом".

Відзначається, що парламент зберіг розмір спецплати ("зелений" тариф) для об’єктів альтернативної енергетики, введених у 2019 році.

Зокрема, серед бенефіціарів - холдинг Ріната Ахметова, група ICU з орбіти Петра Порошенка, бізнес Авакових-Котвіцького, група ETG, за якою може стояти Микола Мартиненко, та інші.

За перші три місяці 2019 року, за даними НКРЕКП, таких об’єктів ввели більше, ніж за весь 2018-ий.

Відзначається, що електроенергію, вироблену об’єктами, запущеними у 2019-му, держава зобов’язалася викупати за високим "зеленим" тарифом до 2030 року. Цей тариф в 10 разів перевищує плату за електроенергію, вироблену атомними електростанціями.

Оплату "зеленим" енерговиробникам здійснює держпідприємство "Енергоринок" з коштів споживачів.

"Найбільш грандіозні плани із запуску станцій, що працюватимуть на "зеленому" тарифі, - в холдингу Ріната Ахметова. До кінця 2019-го в ДТЕК планують збільшити власні потужності в альтернативній енергетиці у 5 разів в порівнянні з тим, що холдинг мав за підсумками 2018 року. З минулорічних 210 до 1000 МВт", - повідомили розслідувачі.

За даними ЗМІ, у 2018 році "зелені" проекти холдингу Ахметова, отримали від ДП "Енергоринок" близько 2,9 млрд грн.

Крім того, заробляти на "зеленому" тарифі цього року почне низка компаній, близьких до постмайданних політиків.

Зокрема, свій перший проект в цьому секторі нещодавно запустила інвестгрупа ICU з орбіти президента Петра Порошенка. Серед співвласників ICU Макар Пасенюк, фінансовий радник Порошенка.

На питання, чи не здійснює ICU інвестиції в сонячну енергетику в інтересах третіх осіб, зокрема, самого Порошенка, в компанії заперечили.

ICU невдовзі планує відкрити СЕС на 35 МВт, - в Херсоні ("ЕК "Солар капітал") і в Миколаївській області (загальна потужність 127 МВт).

Збільшить свої "зелені" потужності цього року і народний депутат з БПП Максим Єфімов.

За даними журналістів, вітряні парки нардепа Єфімова у 2018-му отримали від ДП "Енергоринок" 840 млн грн (ПрАТ "Вітряний парк Очаківський", ТОВ "Вітряний парк Причорноморський", ТОВ "Вітряний парк Благодатний").

А на початку 2019-го право на "зелений" тариф з’явився і в Ольвійської ВЕС депутата.

Деякі представники "Народного фронту" цього року теж розпочали бізнес в альтернативній енергетиці.

Компанія "Підстепне сонце", що належить народному депутату Ігорю Котвіцькому та дружині міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Інні, добудовує сонячну станцію в селі Підстепне у Херсонській області.

Котвіцькій розповів, що потужність цієї станції - 25 МВт.

В ПрАТ "Інвестор", основним власником якого є син Арсена Авакова Олександр, є ще кілька компаній, напрямок діяльності яких свідчить про можливі плани запуску інших об’єктів альтернативної енергетики.

Ще одна бізнес-група - ETG ("Енерджи трейд груп") - активно забудовує сонячними станціями місто Жовті Води в Дніпропетровській області.

Формально ETG записана на мешканця міста Боярка Олексія Бондаренка. Однак, за діяльністю ETG насправді може стояти вихідець з "Народного фронту" Микола Мартиненко.

Сам Мартиненко відмовився підтвердити або заперечити стосунок до ETG.

"Я відмовляюся давати вам будь-яку інформацію," - зазначив він.

Для розвитку сонячного бізнечу ETG заснувала низку дочірніх фірм разом з Миколою Журилом - братом товариша Мартиненка Руслана Журила.

Руслан Журило переконував, що ані його, ані Мартиненка грошей немає в сонячному бізнесі ETG, а його брат просто допоміг компанії зареєструватися в Жовтих Водах.

Арсен Аваков у письмовому коментарі також запевнив, що підтримує зниження "зеленого" тарифу в Україні до загальноєвропейського рівня.