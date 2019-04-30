Олигархи, которые запускают солнечные и ветряные станции, наживаются на "зеленых" тарифах – СМИ

С нового года ряд компании постмайданных политиков, близких к ним бизнесменов и олигарха Рината Ахметова запустили объекты альтернативной энергетики по "зеленому" тарифу от государства.

Об этом говорится в расследовании "Наших грошей з Денисом Бігусом".

Отмечается, что парламент сохранил размер спецплаты ("зеленый" тариф) для объектов альтернативной энергетики, введенных в 2019 году.

В частности, среди бенефициаров - холдинг Рината Ахметова, группа ICU с орбиты Петра Порошенко, бизнес Аваковых-Котвицкого, группа ETG, за которой может стоять Николай Мартыненко и другие.

За первые три месяца 2019 года, по данным НКРЭКУ, таких объектов ввели больше, чем за весь 2018-й.

Отмечается, что электроэнергию, производимую объектами, запущенными в 2019-м, государство обязалось выкупать по высокому "зеленому" тарифу до 2030 года. Этот тариф в 10 раз превышает плату за электроэнергию, произведенную атомными электростанциями.

Оплату "зеленым" энергопроизводителям осуществляет госпредприятие "Энергорынок" из средств потребителей.

"Наиболее грандиозные планы по запуску станций, работающих на "зеленом" тарифе, - в холдинге Рината Ахметова. К концу 2019-го в ДТЭК планируют увеличить собственные мощности в альтернативной энергетике в 5 раз по сравнению с тем, что холдинг должен по итогам 2018 года. С прошлогодних 210 до 1000 МВт", - сообщили расследователи.

По данным СМИ, в 2018 году "зеленые" проекты холдинга Ахметова, получили от ГП "Энергорынок" около 2,9 млрд грн.

Кроме того, зарабатывать на "зеленом" тарифе этого года начнет ряд компаний, близких к постмайданным политикам.

В частности, свой первый проект в этом секторе недавно запустила инвестгруппа ICU с орбиты президента Порошенко. Среди совладельцев ICU Макар Пасенюк, финансовый советник Порошенко.

Вопрос, осуществляет ли ICU инвестиции в солнечную энергетику в интересах третьих лиц, в частности, самого Порошенко, в компании опровергли.

ICU вскоре планирует открыть СЭС на 35 МВт - в Херсоне ("ЭК "Солар капитал") и в Николаевской области (общая мощность 127 МВт).

Увеличит свои "зеленые" мощности этого года и народный депутат из БПП Максим Ефимов.

По данным журналистов, ветряные парки нардепа Ефимова в 2018-м получили от ГП "Энергорынок" 840 млн грн ("Ветряной парк Очаковский", "Ветряной парк Причерноморский", "Ветряной парк Благодатный").

В начале 2019 года право на "зеленый" тариф появилось в Ольвийской ВЭС депутата.

Некоторые представители "Народного фронта" в этом году тоже начали бизнес в альтернативной энергетике.

Компания "Подстепное солнце", которая принадлежит народному депутату Игорю Котвицкому и жене министра внутренних дел Арсена Авакова Инне, достраивает солнечную станцию ​​в селе Подстепное в Херсонской области.

Котвицкий рассказал, что мощность этой станции - 25 МВт.

В ЧАО "Инвестор", основным владельцем которого является сын Арсена Авакова Александр, есть еще несколько компаний, направление деятельности которых свидетельствует о возможных планах запуска других объектов альтернативной энергетики.

Еще одна бизнес-группа - ETG ("Энерджи трейд групп") - активно застраивает солнечными станциями город Желтые Воды в Днепропетровской области.

Формально ETG записана на жителя города Боярка Алексея Бондаренко. Однако, за деятельностью ETG самом деле может стоять выходец из "Народного фронта" Николай Мартыненко.

Сам Мартыненко отказался подтвердить или опровергнуть отношение к ETG.

"Я отказываюсь давать вам любую информацию", - отметил он.

Для развития солнечного бизнеса ETG был основан ряд дочерних фирм вместе с Николаем Журило - братом товарища Мартыненко Руслана Журило.

Руслан Журило убеждал, что ни его, ни Мартыненко денег в солнечном бизнесе ETG нет, а его брат просто помог компании зарегистрироваться в Желтых Водах.

Арсен Аваков в письменном комментарии также заверил, что поддерживает снижение "зеленого" тарифа в Украине до общеевропейского уровня.