Порошенко призначив постпреда при міжнародних організаціях у Відні
Президент України Петро Порошенко призначив Постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні Євгена Цимбалюка.
Про це повідомляє Європейська правда.
"Призначити Цимбалюка Євгена Вікторовича Постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні", - йдеться в указі на сайті глави держави.
Іншим указом президент звільнив з посади постійного представника Ігоря Прокопчука.
До 20 червня 2018 року Цимбалюк займав посаду посла України в Кенії, а також за сумісництвом посаду посла в Союзі Коморських Островів, Руанді, Танзанії, постійного представника України при Програмі Організації Об'єднаних Націй з навколишнього середовища (ЮНЕП) та Постійного представника України при Програмі ООН із населених пунктів (Хабітат).
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