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Порошенко призначив постпреда при міжнародних організаціях у Відні

Вівторок, 30 квітня 2019, 12:24

Президент України Петро Порошенко призначив Постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні Євгена Цимбалюка.

Про це повідомляє Європейська правда.

"Призначити Цимбалюка Євгена Вікторовича Постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні", - йдеться в указі на сайті глави держави.

Іншим указом президент звільнив з посади постійного представника Ігоря Прокопчука.

До 20 червня 2018 року Цимбалюк займав посаду посла України в Кенії, а також за сумісництвом посаду посла в Союзі Коморських Островів, Руанді, Танзанії, постійного представника України при Програмі Організації Об'єднаних Націй з навколишнього середовища (ЮНЕП) та Постійного представника України при Програмі ООН із населених пунктів (Хабітат).

Теми: Порошенко
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