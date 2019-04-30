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Порошенко назначил постпреда при международных организациях в Вене

Вторник, 30 апреля 2019, 12:24

Президент Украины Петр Порошенко назначил Постоянным представителем Украины при международных организациях в Вене Евгения Цимбалюка.

Об этом сообщает Европейская правда.

"Назначить Цимбалюка Евгения Викторовича Постоянным представителем Украины при международных организациях в Вене", - говорится в указе на сайте главы государства.

Другим указом президент уволил с должности постоянного представителя Игоря Прокопчука.

До 20 июня 2018 года Цимбалюк занимал должность посла Украины в Республике Кения, а также по совместительству должность посла в Союзе Коморских Островов, Руанде, Танзании, постоянного представителя Украины при Программе Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) и Постоянным представителем Украины при Программе ООН по населенным пунктам (Хабитат).

Темы: Порошенко
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