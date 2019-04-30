У "Борисполі" транслювали карту України без Криму 

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Вівторок, 30 квітня 2019, 13:25

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом розповсюдження відеоролика із зображенням України без Криму в приміщенні аеропорту "Бориспіль" в Київській області.

Про це 30 квітня повідомляє прес-служба Нацполіції.

Відзначається, що 29 квітня, до поліції звернувся один з пасажирів аеропорту "Бориспіль" і повідомив, що у приміщенні аеропорту транслюють відеоролик, в якому Україна відображена без АР Крим.

 

"За цим фактом слідчим відділом відділення аеропорту "Бориспіль" було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) ККУ", - повідомили в поліції.

Наразі правоохоронці документують факт розповсюдження незаконного відеоконтенту та опитують працівників аеропорту, встановлюють осіб, які монтували та надали проморолик для розміщення.

Попередньо поліцейські встановили, що лист з пропозицією розміщення відеоконтенту надійшов до підприємства з Міністерства інформаційної політики.

Слідчі встановлюють обставини події, проводять першочергові слідчі дій. Поліцейські збирають доказову базу для оголошення підозри  особам, які замовили та створили відеопродукт.

Українська правда

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Теми: поліція Крим Україна Бориспіль аеропорт
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