В "Борисполе" транслировали карту Украины без Крыма

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Вторник, 30 апреля 2019, 13:25

Полиция открыла уголовное производство по факту распространения видеоролика с изображением Украина без Крыма в здании аэропорта "Борисполь" в Киевской области.

Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что 29 апреля, в полицию обратился один из пассажиров аэропорта "Борисполь" и сообщил, что в здании аэропорта транслируют видеоролик, в котором Украина отражена без АР Крым.

"По данному факту следственным отделом отделения аэропорта "Борисполь" было открыто уголовное производство по ч.1 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК", - сообщили в полиции.

Сейчас правоохранители документируют факт распространения незаконного видеоконтента и опрашивают работников аэропорта, устанавливают лиц, которые монтировали и предоставили проморолик для размещения.

 

Предварительно полицейские установили, что письмо с предложением размещения видеоконтента поступило на предприятие от Министерства информационной политики.

Следователи устанавливают обстоятельства происшествия, проводят первоочередные следственные действия. Полицейские собирают доказательную базу для объявления подозрения лицам, которые заказали и создали видеопродукт.

Украинская правда

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Темы: полиция Крым Украина Борисполь аэропорт
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