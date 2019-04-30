Порошенко продав торговий центр у Молдові – ЗМІ

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Вівторок, 30 квітня 2019, 13:52
АП

Молдовська компанія "Twins Estate S. R. L." повідомила, що купила пакет акцій одного з найбільших торгових центрів Кишинева АТ "Gemenii S. A." (колишній універмаг "Дитячий світ"), яким, за даними ЗМІ, володів Петро Порошенко.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-реліз компанії "Twins Estate S. R. L.".

У поширеному прес-релізі компанія поінформувала, що купила мажоритарний пакет акцій колишнього "Дитячого світу" в Кишиневі. Відповідно до поширеної інформації, минулого тижня Рада з конкуренції схвалила договір про купівлю-продаж і він набув чинності.

Водночас покупець не повідомляє подробиць угоди, її суму та ім'я продавця.

Повідомляється, що торговий центр "Gemenii s. a." продовжить роботу у звичайному режимі, а новий власник має намір оновити центр відповідно до запитів сучасного ринку. Власник обіцяє зберегти актуальний бренд "Gemenii","впізнаваний в усій Молдові".

Компанія "Twins Estate S. R. L." входить до групи компаній "Rogob", яка спеціалізується на роздрібній торгівлі м'ясом і м'ясопродуктами. Два роки тому компанія "Rogop" придбала магазин "Unic" - колишній центральний універмаг Кишинева.

Раніше молдовські ЗМІ писали, що компанія "Rogop" через треті особи належить лідеру Демократичної партії та молдовському олігарху Владу Плахотнюку. У Молдові його вважають діловим партнером Петра Порошенка.

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Теми: Порошенко Молдова бізнес
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