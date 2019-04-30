Порошенко продал торговый центр в Молдове - СМИ

Молдавская компания "Twins Estate S. R. L." сообщила, что купила пакет акций одного из крупнейших торговых центров Кишинева АО "Gemenii S. A." (Бывший универмаг "Детский мир"), которым, по данным СМИ, владел Петр Порошенко.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-релиз компании "Twins Estate S. R. L.".

В распространенном пресс-релизе компания сообщила, что купила мажоритарный пакет акций бывшего "Детского мира" в Кишиневе. Согласно распространенной информации, на прошлой неделе Совет по конкуренции одобрил договор о купле-продаже и он вступил в силу.

В то же время покупатель не сообщает подробностей сделки, ее сумму и имя продавца.

Сообщается, что торговый центр "Gemenii s. A." продолжит работу в обычном режиме, а новый владелец намерен обновить центр в соответствии с запросами современного рынка. Владелец обещает сохранить актуальный бренд "Gemenii", "известный во всей Молдове".

Компания "Twins Estate S. R. L." входит в группу компаний "Rogob", которая специализируется на розничной торговле мясом и мясопродуктами. Два года назад компания "Rogop" приобрела магазин "Unic" - бывший центральный универмаг Кишинева.

Ранее молдавские СМИ писали, что компания "Rogop" через третьи лица принадлежит лидеру Демократической партии и молдавскому олигарху Владу Плахотнюку. В Молдове его считают деловым партнером Петра Порошенко.